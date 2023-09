El especialista en Salud Pública, Julio Barrena, señaló que la nueva variante EG.5 ‘Eris’ del COVID-19 podría estar circulando en la región Piura. Esto, luego del anuncio que hizo el Ministerio de Salud de la presencia de esta nueva variante en nuestro país y donde confirmaron a dos pacientes con este mal. En lo que va del año, Piura registra 58 muertos por el coronavirus, 4 de ellos en el último mes de agosto.

Barrena explicó que el anuncio es parte de la evolución del COVID-19 y algo que se esperaba, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo venía reportando debido al incremento de casos a nivel global.

“Es muy importante contar con la vacunación. Nos preocupa cómo va la cobertura de vacunación tanto en el país como en Piura. Porque, ¿qué vacuna nos protege? esa es la vacuna bivalente, porque tiene contra la variante original, contra Omicrón...”, señaló.

Barrena explicó que la vacunación en Piura es muy baja. “En Piura, la cobertura (de vacunación) es baja todavía. De cada 100 personas, jóvenes de 18 años, 10 tienen vacunas bivalente. Así que la posibilidad de que se extienda en el país y en la región (Piura) va a ser preocupante, porque nuestra cobertura de vacunación es baja”, dijo.

Indicó que Piura tenía cada 2 días, un caso (de COVID-19) en la última semana de julio, que en la semana eran casi 3 casos y eso se han mantenido en la primera semana de agosto. Pero luego en la segunda semana de agosto hemos tenido 1 caso en 3 días y en la semana, 2 a 3 casos. Pero el incremento se dio en la tercera semana de agosto, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, tenemos 2 casos por día, o sea 12 casos en la semana.

“Se está reportando un incremento de casos y eso considerando que más aún en nuestra región, no están tomando muestras a los pacientes respiratorios”, dijo.

En lo que va del año, Piura registra 58 fallecidos por COVID-19. En enero murieron 23 personas, en febrero 7, marzo 5, abril 6, mayo 4, junio 7, julio 2 y agosto 4. Estos últimos muertos hasta el 25 de agosto y se trata de 1 adulto y 3 adultos mayores.

No descartó que la nueva variante EG.5 esté circulando en la región Piura. “Definitivamente hay más casos (en el país). No hay reporte que hayan viajado (los 2 pacientes confirmados). Deben haber más casos no solo en Lima, sino en regiones. Y en Piura, no se descarta” dijo Barrena.

En tanto, el ministro de Salud, César Vásquez, señaló que las personas vulnerables es la mayor preocupación y que este grupo será prioridad para el gobierno. Asimismo, dijo que están ampliando los turnos en los establecimientos de salud y coordinando para que las personas que no se han vacunado o tienen problemas de movilidad puedan recibir las dosis.

“La única manera de garantizar que estemos protegidos contra posibles complicaciones de esta infección es estar vacunados”, señaló el titular del MINSA que descartó un estado de emergencia.

“No se ha previsto aislamientos ni restricciones, mucho menos declaratorias de emergencia”, dijo. Mientras que el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña dijo que el riesgo de colapso del sistema de salud es muy bajo, ya que la variante tiene alta capacidad de propagación, pero su capacidad para causar cuadros severos es mínima.

