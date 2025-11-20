Un nutrido grupo de trabajadores de una empresa agroindustrial realizó una protesta e ingresó a las instalaciones para exigir mejoras salariales.

Los empleados, desde las primeras horas de la mañana, paralizaron totalmente sus labores de la empresa El Pedregal SAC, ubicada en el caserío Terela, en el Medio Piura, para exigir mejores remuneraciones y el respeto de sus derechos laborales.

Los empleados denunciaron que la mencionada empresa no estaría cumpliendo con el pago completo de sus horas extras y además solicitan que se mejoren las remuneraciones por hora trabajada, pues aducen que les pagan tan solo 700 soles por 15 días trabajados.

Indicaron que, pese a constantes reclamos internos, El Pedregal SAC no estaría cumpliendo con reconocer las horas adicionales laboradas, lo cual afecta directamente su economía familiar.

“Nosotros realizamos hasta más de 12 horas de trabajo diario y pese a que ya hemos reclamado constantemente a la empresa, no nos cancelan como corresponde, los salarios son bajos y no va acorde con las horas que trabajamos”, denunciaron.

También solicitaron una estructura salarial más justa y acorde con las labores que realizan diariamente.

Ellos exigieron la inmediata intervención de las autoridades laborales como Sunafil, además de la Fiscalía y de la Dirección Regional de Trabajo para verificar el cumplimiento de sus derechos y facilitar un diálogo con la empresa.

Durante las protestas, los trabajadores ingresaron a las instalaciones de El Pedregal SAC y protestaron por los diversos ambiente.

No descartaron tomar otras medidas hasta conseguir que sus derechos laborales sean respetados por los propietarios.

Al cierre de la edición, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias.