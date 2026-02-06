La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla viene realizando la verificación de los locales de votación en ocho distritos y trece centros poblados de la provincia de Piura, como parte de los preparativos para las Elecciones Generales 2026, que se desarrollarán el domingo 12 de abril.

El jefe de la ODPE Castilla, Juan Carlos Cajusol Bances, indicó que los coordinadores distritales y de centros poblados se encuentran en los distritos de Castilla, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión, El Tallán, Las Lomas y Tambogrande, supervisando más de cien locales de votación. En estos se instalarán 1,296 mesas de sufragio para atender a 380,067 electores habilitados, contando con más de 11 mil miembros de mesa que participarán en la jornada electoral.

“Tenemos un avance superior al 40 % en la verificación de locales. Para este proceso, el personal de la ODPE se entrevista con el responsable de cada establecimiento y solicita la autorización correspondiente. Asimismo, se inspecciona que la infraestructura cumpla con las condiciones necesarias de capacidad, aulas, accesos, servicios básicos, iluminación y señalización, con el fin de garantizar la comodidad y seguridad de los electores”, señaló la autoridad electoral.

Cabe indicar que, la mayoría de los locales verificados son instituciones educativas, por lo que la coordinación con los directores y representantes de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) es fundamental para que la verificación se realice de manera eficiente y ordenada.

En ese sentido, la autoridad exhortó a los responsables de los centros de votación a brindar todas las facilidades al personal de la ONPE a fin de garantizar locales adecuados y seguros para la ciudadanía electoral.

Finalmente, la ODPE Castilla invita a la ciudadanía a visitar su local institucional, ubicado en la calle los Jacintos, Lote 24 y 25, Urbanización Miraflores, distrito de Castilla. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a. 5:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.