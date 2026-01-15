Los familiares del padre de familia, Rubén Alejandro Quevedo Nole (33), trabajador de una empresa de telefonía asesinado a golpes en la provincia de Sullana, han ofrecido una recompensa de S/15,000 por información que permita dar con el paradero de dos ciudadanos extranjeros plenamente identificados como los autores del crimen.

“Estamos ofreciendo una recompensa de 15 mil soles para quien brinde información del paradero de los dos (venezolanos) que asesinaron a Rubén. Primero era 10 mil, pero ahora se han unido varias personas y estamos ofreciendo esa cantidad”, dijo un familiar de la víctima.

Actualmente el cuerpo de Quevedo viene siendo velado en su vivienda de la calle Los Algarrobos 107 del centro poblado de Mallaritos, distrito de Marcavelica.

La víctima falleció el martes 13 de enero en el Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa en Sullana, hasta donde fue llevado por su familiares, debido a su grave estado de salud, pero lamentable ahí falleció.

El deceso ocurrió luego de que fuera atacado a golpes y pedradas por un grupo de ciudadanos extranjeros cerca de su vivienda, lo que le produjo una hemorragia interna. Quevedo dejó a un hijo y una viuda quienes, junto a familiares y vecinos, exigen justicia y la captura de los responsables de este hecho.