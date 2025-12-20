La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de Piura, a cargo de la fiscal provincial Sara Yarlequé, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra A.A.M.R. (20), investigado como presunto autor del delito de hurto agravado, en agravio de la empresa Aruma, ubicada en el centro comercial Mall Plaza.

El fiscal adjunto provincial Carlos Oliva Salazar sustentó el requerimiento de prisión preventiva, exponiendo los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el hurto reiterado de perfumes, ocurrido los días 11, 14 y 15 del presente mes, en el referido establecimiento comercial.

Entre los elementos de convicción que sustentaron el pedido fiscal se encuentran el acta de denuncia verbal, el acta de visualización de las grabaciones de seguridad, el acta de intervención policial, el acta de inspección técnica policial entre otros medios probatorio.