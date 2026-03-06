El alcalde distrital de Ignacio Escudero, en la provincia de Sullana, César García Naquiche, señaló que el Ministerio de la Producción paralizó la construcción del mercado de abastos de San Jacinto, cuyo proyecto cuenta con una inversión de S/11 millones.

La obra, con un avance físico del 66.16%, quedó suspendida luego de resolverse el contrato. Según trascendió, la medida responde por causas atribuibles a la empresa originadas en la acumulación de la máxima penalidad por mora.

“(El Ministerio de la Producción) va a evaluar. Hay que ver el proceso y esperar. Sé que le faltan acabados, equipamiento y otros (trabajos). Ahorita está paralizada (la obra) porque han rescindido el contrato (a la empresa)”, señaló el alcalde César García.

La autoridad edil añadió que esperan el arribo del equipo técnico del Ministerio de la Producción para la constatación oficial en la obra del mencionado mercado.

Esta infraestructura que fue impulsada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), beneficiaría directamente a más de 14 mil personas de la zona y contará con 95 puestos de venta distribuidos en dos niveles.