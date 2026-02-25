Un paseo familiar terminó en una lamentable tragedia, luego que una pareja de esposos pertenecientes a la Región Policial de Piura y su menor hija, perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Norte, en Lambayeque. Su otro hijo lucha por su vida en una clínica del distrito de Mórrope.

El accidente de tránsito ocurrió a la 1:26 de la tarde en el kilómetro 835 +500 de la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción del distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque.

Según las primeras indagaciones policiales, el vehículo marca Toyota, color plata de placa de rodaje M5 - H087, en el que viajaba la familia se despistó por razones que aún investigan las autoridades.

Producto del despiste, el vehículo quedó completamente destrozado en la parte delantera y los cuerpos de los ocupantes regados en el pavimento, e inclusive el cuerpo de una mujer quedó al costado de una baranda.

Al lugar llegó personal de la Policía de Carreteras, quienes certificaron que la suboficial de segunda de la PNP, Katherine Nicole Calderón Cherres, quien se encontraría embarazada y su menor hija, Catalina Córdova Calderón, habían fallecido en el acto, producto del fuerte golpe que recibieron tras el despiste.

En tanto, casi agonizante fue trasladado de emergencia a la clínica Juan Pablo en la ambulancia del peaje de Mórrope, el suboficial de segunda PNP, David Anthony Córdova Cachay y su otro hijo. Lamentablemente, el policía no resistió los fuertes golpes y heridas que le produjo el accidente de tránsito y falleció, en tanto el menor lucha por su vida.

La Región Policía de Piura lamentó la pérdida de dos integrantes de su institución que laboraban en la comisaría de Sullana y en la Unidad de prevención de robo de vehículos de Sullana.

De otro lado, Diego Olivos Paiva (29 años) se convirtió en la tercera víctima del fatídico accidente de tránsito que se registró la madrugada del domingo en la carretera Paita – Yacila, producto del choque de dos motocicletas.

Él falleció en el hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita, donde quedó internado desde el último domingo.

Olivos Paiva quedó gravemente herido y tras luchar por su vida en el nosocomio paiteño, finalmente no resistió dejando una hija en la orfandad y mucho dolor en su familia.

La familia solicitó el apoyo económico para costear los gastos médicos y su sepelio al número de yape N° 947 930 922 a nombre de Angeli Olí.

En tanto, en Paita, en la zona de ampliación Miraflores, fue encontrado un bebé sin vida al interior de un balde con agua en un descampado. El hallazgo fue reportado por moradores de la zona que se encontraban recogiendo chatarra. Personal policial llegó para realizar las diligencias.