El Proyecto Especial Chira Piura (Pechp), realizó un recorrido técnico de inspección en la parte baja del río Piura, con la participación de especialistas de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego, del Midagri, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el fin de identificar puntos críticos en su extensión hacia su salida al mar (océano Pacífico) y verificar si existe el libre tránsito del caudal, tras el periodo lluvioso que se viene registrando en la región. Esta acción se desarrolló de manera articulada para evaluar las condiciones hidráulicas actuales del cauce y prevenir posibles afectaciones a la población y a las áreas agrícolas.

Durante el recorrido, el equipo técnico identificó inicialmente un brazo del río Piura, aguas abajo de la laguna La Niña, a la altura del sector Tapa de Cuy en la provincia de Sechura; aquí se constató que ésta ha sido erosionada por la fuerza del agua, ocasionando el libre recorrido del agua hacia la laguna La Niña.

El Director Ejecutivo del PECHP, Ing. Luis Pretell Romero, informó que en esta zona del río se registra un caudal aproximado de 280 m³/s, evidenciándose un flujo continuo y con una razonable velocidad, que descarta la presencia de obstrucciones que generen represamientos o incrementos del tirante aguas arriba. Asimismo, precisó que en las últimas semanas el caudal ha alcanzado picos de hasta 300 m³/s a la altura de la presa Los Ejidos, como resultado del inicio del periodo de lluvias en la cuenca.

Posteriormente, se inspeccionó la zona de Virrilá, donde la Autoridad Nacional del Agua viene ejecutando trabajos de recuperación del dique mediante la colocación de geobolsas. También se verificó la existencia del puente de la carretera Bayóvar, constatándose que el paso de las aguas provenientes de la laguna La Niña se encuentra despejado y sin obstrucciones bajo la mencionada infraestructura vial.

Se continuó con el recorrido al canal Chutuque, evaluándose su tramo medio —ubicado entre la zona aguas arriba de la laguna Ramón y aguas abajo de la laguna La Niña—; verificándose la existencia de condiciones favorables para el tránsito del agua, así como una desembocadura libre de obstáculos hacia la laguna La Niña.

Por su parte, el ingeniero Alberto Núñez, titular de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego (DGIHR)señaló que, por encargo del ministro y el viceministro, un equipo técnico se encuentra en la región identificando posibles intervenciones que permitan asegurar el libre flujo del río y reducir el riesgo de inundaciones que históricamente han afectado a la población y a los productores agrarios.

Las autoridades informaron que el monitoreo será permanente, considerando que, según los pronósticos del Senamhi, las lluvias continuarán en la parte media y alta de la cuenca.