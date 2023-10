Como una medida populista que no frenaría los delitos patrimoniales, más bien hacinaría los penales, así ha sido calificada la aprobación de un decreto legislativo que modifica el Código Penal para imponer penas más severas a los ladrones de celulares, que llegan hasta 30 años de cárcel.

El especialista en Derecho Penal y catedrático de la Universidad de Piura (UDEP), Francisco Álvarez, indicó que con elevar las penas, el Gobierno Central no va frenar la delincuencia y más aún, en la región Piura, donde sigue incrementándose.

“Es una medida popular y, además, muestra la falta de visión y comprensión del problema por parte del Poder Ejecutivo, porque algo que caracteriza a los últimos gobiernos es que se han aumentado las penas por los delitos patrimoniales, pero a pesar de esas penas, no se frena la lucha contra la criminalidad”, indicó Álvarez.

El penalista señaló que el Gobierno Central debe más bien equipar y distribuir bien a la Policía para que haga una labor más de inteligencia y de prevención para frenar los robos y asaltos.

“La Policía tiene que estar mejor distribuida para lograr posicionarse en sitios estratégicos y pueda disuadir a los delincuentes. Además, que se logren capturar a los delincuentes con procesos rápidos cuando hay flagrancia y sean condenados. Es una mejor trilogía”.

Explicó que el imponer penas más severas de hasta 30 años, no frenaría la delincuencia. “Para nada (parará la delincuencia). Además, no tengo la menor duda que ellos (el Gobierno) no han hecho un análisis para combatir la lucha contra el crimen. ¿Qué estudio tienen para demostrar la causa del efecto de aumentar las penas a los delincuentes? No lo tienen”.

Indicó que, más bien esto traería como consecuencia el hacinamiento en los penales.

“No están mirando que si se logra capturar a los ladrones, luego condenarlos hasta 30 años de prisión, los penales se hacinarán más”, dijo Álvarez a Correo.

Según Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), la mayor cantidad de reportes de equipos móviles robados por hora se realizan los días lunes, con 249 celulares en promedio, seguido del martes con 215 y sábado con 213, según los datos del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

El horario donde se reportan los robos de los equipos es aproximadamente a las 10 de la mañana, según la información remitida por las empresas operadoras al Osiptel.

Además, se roban 366 teléfonos móviles al día en promedio. Otro horario donde se cometen estos hechos es a las 7 de la noche, con 311 celulares en promedio.

Del total de robos de equipos móviles reportados en el primer semestre del presente año 2023, 292,530 fueron de la marca Samsung, le sigue los Redmi (176,397), Motorola (91,798), Huawei (83,165), Apple (47,732), entre otros.

