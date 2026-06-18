El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Dirección Subregional de Salud “Luciano Castillo Colonna”, Carlos Campos, denunció la contratación irregular de personal CAS y pidió que se investigue a estos trabajadores por presuntamente realizar campaña a favor de un candidato de Podemos Perú en la provincia de Sullana.

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“En este momento nosotros venimos denunciando la presunción, por parte de un candidato de Podemos en Sullana, que estaría copando nuestras entidades, tanto del hospital, como de la Sub Región de Salud”, señaló Campos.

Asimismo, exigió una investigación sobre el personal contratado recientemente, tras recibir alertas de que estarían utilizando recursos del Estado para, al parecer, favorecer dicha campaña política.

Por otro lado, se revelaron fotografías y videos donde se observaría a personal de salud, con vestimenta de estas instituciones, llegar y coordinar en un local ubicado en la cuadra 3 de la avenida Champagnat, cerca de la avenida José de Lama.

Ante esto, los trabajadores de salud exigieron a las autoridades verificar la situación laboral de dicho personal para detectar y frenar el posible desvío de recursos estatales con fines políticos.