Crímenes imparables en la región Piura. Un humilde agricultor se suma a la larga lista de personas asesinadas en manos de delincuentes, tras ser atacado a machetazos el último fin de semana en la provincia de Morropón, en la región Piura.

El sangriento y salvaje asesinato ocurrió el último fin de semana en la carretera que une a los caseríos de Algodonal y Caracucho, jurisdicción de los distritos de Santa Catalina de Mossa y Santo Domingo, provincia de Morropón.

En esta zona fue encontrado por un grupo de pobladores el cuerpo sin vida del agricultor, Freddy William Adrianzén Córdova (54 años), quien presentaba heridas producidas por un machete en la zona frontal y occipital (parte posterior del cráneo y del cerebro), cuyas lesiones le ocasionaron lamentablemente su muerte en forma instantánea en el lugar de los hechos.

El cuerpo quedó tendido en plena carretera de los mencionados caseríos, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona. Hasta el lugar llegó personal de la policía para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver por disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones con el fin de identificar y capturar a los responsables de este hecho de sangre.

El occiso fue trasladado por las autoridades a la morgue de Piura para practicarle la respectiva necropsia de ley. La policía inició con las investigaciones y entre las hipótesis que se manejan sería un asalto, pero tampoco descartan una venganza.

Sus familiares exigen la identificación y captura inmediata de los responsables de su cruel asesinato.