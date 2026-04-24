La Dirección Regional de la Producción (DIREPRO), continúa fortaleciendo la articulación interinstitucional para impulsar el desarrollo sostenible de la pesca artesanal en la zona norte de la región.

En ese contexto, el director regional de la Producción sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde del distrito de Lobitos, Alejandro Purizaca Fiestas, y el representante del Gremio de Pescadores Artesanales de Lobitos, Jorge Periche Paiva, con el objetivo de coordinar acciones orientadas a mejorar la infraestructura del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Lobitos, espacio clave para optimizar las condiciones de trabajo de los pescadores.

Durante el encuentro se resaltó la importancia del diálogo permanente entre el Gobierno Regional, los gobiernos locales y los gremios pesqueros, como base para construir soluciones efectivas que respondan a las necesidades del sector. Esta articulación permite consolidar esfuerzos, agilizar gestiones y promover intervenciones que generen un impacto real en la actividad pesquera.

De esta manera, el Gobierno Regional de Piura, a través de la DIREPRO, reafirma su compromiso de trabajar de forma conjunta con las autoridades locales y los actores del sector, contribuyendo al fortalecimiento de la pesca artesanal y al desarrollo económico y social de la región.