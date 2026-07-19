La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita, a cargo del fiscal provincial Salvador Savitzky, obtuvo cadena perpetua para Darwin Jiménez por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad.

La investigación fue dirigida por la fiscal adjunta provincial Sebastiana Ambulay Grados, quien presentó los medios probatorios que acreditaron la culpabilidad del acusado, entre ellos la pericia psicológica, la declaración de la menor de edad en Cámara Gesell y el acta de denuncia formulada, entre otros. De acuerdo con la investigación, el sentenciado abusó de la víctima en tres oportunidades desde el año 2021.

Con esta sentencia, el Ministerio Público cumple su rol persecutor de delito en protección de niñas, niños y adolescentes buscando la sanción de los delitos que vulneran su integridad.

Cabe señalar que se contó con el apoyo del personal del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Paita Baja y de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) de Paita.