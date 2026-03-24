Los especialistas de la Universidad de Piura (UDEP) sostienen que la elección de los próximos diputados y senadores será determinante para el futuro de la región Piura. Ellos señalan que estos representantes deberán priorizar el cierre de brechas marcado por la inseguridad, la falta de obras de prevención y el flagelo de la corrupción. Además, piden a los ciudadanos a que conozcan más de estos postulantes para emitir un voto bien informado.

El doctor Alfonso Lip Zegarra explicó que para las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deben conocer un poco más de los candidatos, los mismos que deben contar con un perfil técnico-político y con capacidad de fiscalización.

“Deben conocer la labor de fiscalización con conocimiento de causa, pero a la vez tengan la suficiente apertura para poder comunicarse con los demás parlamentarios, ya sean diputados o senadores de la región. Hay temas que son urgentes para nosotros como fiscalizar a las autoridades nacionales, municipales y regionales”, precisó.

Agregó que es importante que los candidatos que lleguen a alcanzar estos cargos deban priorizar la aprobación de leyes de necesidades importantes, como la descolmatación de ríos y el Poder Ejecutivo pueda asignar los recursos.

Además, dijo que estas autoridades deben tener en cuenta la problemática que aqueja a los piuranos como el tema de la seguridad ciudadana, el crecimiento económico y el problema de corrupción, que acecha a todo el país. Por ello, se debe revisar y estudiar bien a los candidatos, como sus antecedentes políticos, sus estudios técnicos y sentencias.

“No solo ver si la persona me cae bien, sino es ver qué tiene detrás de él, cuál es la postura del partido por el que postula, qué puedo conocer. Los candidatos son vecinos de Piura y su primera misión es preocuparse por sus electores de la región con una mira nacional, en el caso del Senado”, insistió el catedrático de la UDEP.

Por su parte, la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco García, dijo que es una oportunidad para Piura de elegir democráticamente a las autoridades que tengan una visión como región, con un desarrollo y planeamiento prioritario. “La gente debe votar por personas que tengan una preparación, los conocimientos de las necesidades de la región y no estar luego contratando a asesores que ayuden a desarrollar su trabajo”, precisó.

Asimismo, precisó que las autoridades de gestiones pasadas y las actuales no han hecho nada por la región, por lo que con este nuevo proceso electoral se debe priorizar quiénes son capaces de trabajar por el desarrollo de esta región.

“Ya tenemos la problemática, el problema es cómo lo van a hacer, con qué profesionales se van a juntar y qué prioridad van a tener. Tenemos el tema del río, las inundaciones, el Fenómeno El Niño, el deterioro de las carreteras, el tema de la delincuencia y cada vez el problema se escapa de las manos, no es posible”, indicó.