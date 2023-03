Un total de 4,225 casos de dengue entre probables y confirmados registra la región. Según el Colegio Médico de Piura, los casos seguirán aumentando debido a las intensas lluvias.

Mayores detalles

Según la data del Ministerio de Salud (Minsa), en lo que va del año 2023, Piura llegó a 4,225 casos de dengue, por lo que se ubica en tercer lugar después de Ucayali y Loreto, con 37 pacientes hospitalizados, siendo la provincia de Sullana con más casos (1,236). Le sigue Morropón (1128), Piura (1,116), Paita (639), Talara (56) y otros.

“Por la cantidad de casos por cada 100 mil habitantes La Huaca sigue siendo el distrito que más incidencia tiene, tiene 3503 casos por cada 100 mil, después le sigue fuerte Ignacio Escudero 1200 casos por cada 100 habitantes. Le sigue Chulucanas 1074 casos. Son los tres distritos con más incidencia”, dijo el secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena.

Agregó que la curva de casos no cae y no se ve un descenso, por lo que Piura sigue por encima de los casos esperados “o sea, estamos en curva de epidemia todavía. No hemos descendido más. Estoy viendo en la Diresa hasta el 20 y seguimos viendo que la curva está subiendo”, dijo Barrena.

El especialista en salud pública precisó que, pese a que aún no se llega a mil casos por semana, este podría reportarse en las próximas semanas. De igual modo, pese a que los casos no registran en su mayoría graves, la situación podríía cambiar en las siguientes semanas.

Asimismo, dijo que los casos están afectando más a las mujeres con 53% y varones 47%. En tanto, precisó que, según la Diresa, el grupo atareo más afectado es el de adulto de 30 a 59 años con 1,327 (35%), joven 18 a 29 con 857 casos y niños con 826 casos.

Por ello, recomendó a los piuranos a tomar las medidas preventivas ya que por las lluvias suelen formarse charcos de agua y almacenar agua en depósitos lo que puede generar la proliferación del zancudo vector del dengue.