La EPS Grau comenzó a clausurar conexiones de agua potable en el Boulevard Park Plaza, en el distrito de Castilla, con el fin de regularizar el servicio y formalizar a los usuarios intervenidos.

Según informaron los representantes de la empresa, durante las labores de inspección se detectaron predios habitados que contaban con servicio de agua potable sin haber formalizado su conexión.

Del mismo modo, el personal especializado verificó en la zona varias construcciones que usaban el servicio de agua desde la propia caja de registro; ello sin haber gestionado la autorización correspondiente ante la empresa.

“Tenemos alrededor de 100 predios previamente identificados en esta zona, donde hoy (ayer) han iniciado los operativos inopinados, los mismos que continuarán en los próximos días”, afirmó la EPS Grau.