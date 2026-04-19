Sesenta conexiones clandestinas de agua potable y alcantarillado en diversos puntos de Sullana fueron detectadas y erradicadas durante el presente mes durante los operativos realizados por personal de la EPS Grau.

De acuerdo con el reporte, 42 conexiones fueron detectadas en el sector 9 de Octubre, 10 en 15 de Marzo, 6 en Jesús María y una adicional en un lavadero de autos, evidenciando la magnitud de esta problemática en distintos puntos de la provincia.

Entre las intervenciones más relevantes, se encuentra el cierre de una conexión clandestina en un conocido hospedaje ubicado en la carretera Sullana–Tambogrande, a la altura de la calle Santa Rosa, el cual se abastecía de agua potable de manera ilegal.

En el marco del programa de Catastro Comercial, también se erradicó una conexión ilegal en un lavadero de autos ubicado en la calle El Carmen (cuadra 9), en la urbanización Santa Rosa.

Voceros de la empresa señalaron que, en los casos detectados, se ha procedido a notificar a los responsables para la formalización del servicio, además de gestionar el cobro correspondiente por el consumo no facturado. En ese sentido, se brinda a los usuarios un plazo de tres días hábiles para regularizar su situación.

La EPS Grau, a través de su Gerencia Comercial, indicó que, se realizarán las acciones legales a quienes realicen estos malos actos y continuará reforzando los operativos en toda la región, con el objetivo de reducir el Agua No Facturada (ANF) y mejorar la eficiencia del servicio.

La entidad exhorta a la población a evitar el uso de conexiones ilegales, ya que estas afectan la infraestructura sanitaria y perjudican el abastecimiento para toda la ciudadanía. Asimismo, recordó que se pueden realizar denuncias anónimas a través de la línea Aguafono (0 800000 26).