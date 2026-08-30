La Municipalidad Distrital de Castilla ejecutó la clausura definitiva de un establecimiento de juegos mecánicos ubicado frente a la UNP, tras verificar que funcionaba sin licencia de funcionamiento y que había incumplido una medida de clausura temporal previamente impuesta.

La intervención estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización, que constató que, pese a la clausura temporal, el establecimiento reabrió sus puertas y continuó desarrollando actividades sin contar con la autorización municipal correspondiente.

Ante esta reincidencia y el incumplimiento de la medida administrativa, la Municipalidad procedió con la clausura definitiva, conforme a la normativa municipal vigente y a la Ley N.° 31914, que modifica la Ley N.° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

La Municipalidad de Castilla continuará reforzando las acciones de fiscalización y control para garantizar que los establecimientos comerciales cumplan con las disposiciones municipales y las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades de manera segura, especialmente aquellos dirigidos a niños y familias.