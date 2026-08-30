Luego de años de accidentes y reiterados pedidos de los vecinos, la Municipalidad Provincial de Ica anunció la colocación de un semáforo en la intersección de la Panamericana Sur con el jirón Los Fardos, en San Joaquín Viejo, punto conocido entre transportistas como el “cruce de la muerte”.

Alerta vial

Según la convocatoria municipal, la colocación de la primera piedra de la obra está prevista para este 31 de agosto a las 5:00 p. m. en el jirón Los Fardos. En 2017 fuentes de la Policía de Tránsito la identificaban entre los puntos de Ica con mayor incidencia de accidentes con lesiones graves y muertes.

Uno de los hechos más graves ocurrió en agosto de 2024, cuando Felipe Salazar Mainza, de 71 años, perdió la vida tras la colisión de su mototaxi con un bus interprovincial en esta intersección. Semanas después, el 6 de septiembre de 2024, un mototaxi chocó contra un tráiler y dejó herido a un adulto mayor; horas más tarde, dos motocicletas colisionaron en el mismo sector y uno de sus conductores terminó en el Hospital Regional de Ica con una fractura en el tobillo. En noviembre de ese año, otro motociclista resultó gravemente herido después de impactar contra un tráiler en Los Fardos.

Como medida preventiva, en 2024 ya se habían instalado reductores de velocidad y señalización vial en la zona; incluso, el 7 de septiembre de ese año, personal de la Gerencia de Transportes realizó mantenimiento a los reductores debido a desperfectos detectados. Sin embargo, los accidentes continuaron. Posteriormente, en noviembre de 2025, Provías inició la construcción de nuevos reductores, uno por cada sentido de la Panamericana Sur, aunque la falta inicial de señalización generó otro episodio de riesgo cuando un ómnibus tuvo que frenar de emergencia.

Los accidentes tampoco cesaron en 2026. La madrugada del 19 de abril, un automóvil Toyota de placa A4K-154 terminó parcialmente dentro de una canaleta de riego a la altura de Los Fardos, aunque sin heridos de consideración. Ahora, la instalación del semáforo aparece como una nueva medida para ordenar el tránsito en una intersección donde los vecinos reclamaban esta infraestructura al menos desde junio de 2024. La propia Municipalidad de Ica había identificado Los Fardos-Panamericana Sur como un “punto negro” de accidentes de tránsito y contemplaba una intervención específica para mitigar el riesgo.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO