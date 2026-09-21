Personal de las subgerencias de Fiscalización y Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Castilla, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, ejecutó un operativo inopinado de prevención contra la trata de persona.

Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron ocho bares y restaurantes ubicados en el sector Las Monteros y en el A.H Tacalá. Tras la verificación, no se detectaron irregularidades ni presencia de menores de edad.

Sin embargo, uno de los establecimientos fue clausurado de manera temporal al no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente, norma indispensable para garantizar la seguridad de los comensales.

De esta manera, las autoridades anunciaron que los operativos continuarán en el distrito a fin de respetar las normas municipales.