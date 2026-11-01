El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó los resultados de la visita oficial que realizó la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, durante la cual la delegación peruana conoció experiencias en seguridad ciudadana, salud, educación y aplicación de inteligencia artificial.

En declaraciones a la prensa, el canciller calificó la visita como un “viaje muy positivo” y sostuvo que fueron dos días intensos de trabajo junto con las autoridades del Gobierno de Nayib Bukele, con el propósito de identificar iniciativas que puedan ser evaluadas para su aplicación en el Perú.

Espá resaltó que el intercambio permitió conocer directamente el funcionamiento de instituciones salvadoreñas y herramientas tecnológicas orientadas a la gestión pública.

Visita al CECOT permitió conocer modelo de seguridad penitenciaria

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), establecimiento penitenciario de máxima seguridad construido durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

El canciller señaló que la experiencia permitió observar un modelo que, según su evaluación, combina infraestructura especializada con la aplicación estricta de normas contra los líderes de organizaciones criminales.

“Es un régimen penitenciario, no solamente es cemento, es la aplicación de la ley rigurosamente a los cabecillas de las organizaciones criminales transnacionales; eso es lo que hemos podido apreciar con las autoridades de El Salvador en el CECOT”, expresó.

A partir de esa visita, Espá planteó que el Perú podría evaluar reformas legislativas, procesales y penitenciarias para reforzar el control de los centros de reclusión e impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde las cárceles.

Inteligencia artificial en salud fue otra de las experiencias destacadas

La delegación peruana también conoció el funcionamiento de la plataforma tecnológica Doctor SV y visitó el Hospital Nacional Rosales, como parte del intercambio de experiencias en servicios de salud.

Espá destacó el uso de herramientas de inteligencia artificial para apoyar la atención médica, optimizar procesos y mejorar la gestión de los servicios sanitarios.

El canciller sostuvo que estas tecnologías pueden ofrecer nuevas posibilidades para modernizar los sistemas de atención a pacientes y fortalecer los mecanismos de control de medicamentos.

Gobierno peruano conoció experiencias de modernización educativa

En materia educativa, la presidenta Fujimori y los integrantes de su comitiva conocieron iniciativas relacionadas con la infraestructura escolar y el uso de herramientas digitales en los procesos de enseñanza.

Uno de los aspectos resaltados por Espá fue la posibilidad de emplear inteligencia artificial para ofrecer acompañamiento personalizado a los estudiantes, mediante sistemas de apoyo al aprendizaje.

El ministro consideró que estas experiencias podrían contribuir a explorar alternativas para mejorar la educación peruana, especialmente mediante la incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas.