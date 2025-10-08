Después de un año de su rehabilitación, la obra de la avenida Richard Cushing, ya presentaría algunas deficiencias, por lo que la Municipalidad Provincial de Piura realizó una visita técnica exhaustiva. El objetivo fue verificar el estado de la vía, y atender de manera preventiva la aparición de algunas fisuras superficiales en el pavimento.

“Estamos verificando en campo cada observación para notificar formalmente al contratista y exigir que cumplan con sus obligaciones dentro del periodo de garantía. La calidad y durabilidad de las obras es innegociable”, señaló el representante municipal.

La Gerencia de Desarrollo Territorial e Inversiones detalló que las fisuras iniciales podrían atribuirse a factores técnicos propios del concreto o del proceso constructivo. Por ello, se están realizando análisis técnicos especializados para definir la mejor alternativa de reparación.

“El plan de acción técnico se aprobará esta semana y los trabajos se iniciarán la próxima. Es fundamental recalcar que la reparación será asumida íntegramente por la contratista bajo la garantía. Además, implementaremos restricciones de tránsito temporales, previamente coordinadas, para asegurar un correcto proceso de fraguado y la durabilidad de la solución”, informó la dependencia.

La avenida Richard Cushing, que abarca desde Los Cocos hasta el asentamiento humano José Olaya, fue rehabilitada el año pasado, beneficiando a más de 12 mil vehículos diarios que transitan diariamente por la vía, y representó una inversión de S/ 2 433 844. Asimismo, la ejecución de dicha obra contó con la participación de un equipo consultor encargado de la supervisión.