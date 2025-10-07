La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) anunció que tiene en cartera seis proyectos en beneficio de la región Piura, por un monto superior a los US$ 2 800 millones, los cuales serán adjudicados entre 2025 y 2027 bajo las modalidades de Asociaciones Público–Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Así lo informó la directora ejecutiva de PROINVERSIÓN, Tabata Vivanco, durante su exposición “Proyectos de infraestructura para la competitividad en Piura”, realizada en el Encuentro Económico Región Piura, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La funcionaria destacó que se trata de proyectos estratégicos en sectores clave para la competitividad y el bienestar regional. En Agua y Saneamiento, se incluyen la Desaladora Paita–Talara y la PTAR Talara, con una inversión de US$ 150 millones que beneficiará a 300 mil habitantes. En Transportes, el proyecto Carretera Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque, en Huancabamba, demandará US$ 179 millones para mejorar la conectividad de 277 mil personas.

En Salud, se desarrollará el Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, con US$ 193 millones de inversión, que beneficiará a más de 645 mil piuranos. Asimismo, en el sector minero, la titular de PROINVERSIÓN resaltó el proyecto no metálico Sechura, con US$ 2100 millones de inversión, que consolidará a Piura como un centro minero de relevancia nacional.

Asimismo, mencionó dos proyectos de transmisión eléctrica, por US$ 147 millones, que fortalecerán el suministro energético urbano y rural. “Estas inversiones consolidan la capacidad energética necesaria para sostener el crecimiento económico y la competitividad de Piura a largo plazo”, subrayó Vivanco.

El evento fue inaugurado por el presidente del BCRP, Julio Velarde, y contó con la participación del gobernador regional de Piura, Luis Neyra y diversas autoridades de la región. El Encuentro Económico se desarrollará hasta el 7 de octubre.