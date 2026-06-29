El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Castilla, a cargo del provincial Lenny More, logró una condena de 14 años de pena privativa de la libertad efectiva contra V.M.L.R. por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Priscila Llontop Olaya con el apoyo de la asistente administrativo Neida Rivera Veliz, presentó elementos probatorios contundentes que demostraron que el sentenciado, aprovechando su vínculo como medio hermano de la madre de la víctima y la convivencia en el mismo inmueble cometió los actos en contra de la menor.

De acuerdo con la investigación, el sujeto se valió de la confianza depositada por la progenitora, quien, por razones laborales, le encargaba el cuidado de la niña e incluso le solicitaba que la recogiera del centro educativo. En este entorno de vulnerabilidad y cercanía, ocurrieron dos episodios de tocamientos de índole sexual cuando ella tenía 10 años de edad.

El pasado 24 de junio de 2026, el juzgado correspondiente realizó la lectura íntegra de la sentencia, la cual, además de la pena de cárcel, impuso al sentenciado el pago de 10 000 soles como reparación civil a favor de la agraviada, así como la obligatoriedad de someterse a un tratamiento terapéutico.