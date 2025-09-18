La fiscal Yumei Herrera Peralta, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, obtuvo catorce años de pena privativa de libertad efectiva contra H.E.C.R. (58), por el delito de actos contra el pudor (tocamientos indebidos) en agravio de una menor de edad.

El Poder Judicial también impuso el pago de una reparación civil de S/ 7,000 a favor de la víctima.

Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2019, cuando la menor agraviada, de iniciales M.T.C. (09 años) sobrina nieta del sentenciado, se encontraba en la vivienda del acusado luego de asistir a una actividad por el Día de Halloween.

Según la investigación fiscal, el imputado aprovechó que la niña se había golpeado el pie para ingresar al cuarto donde dormía, con el pretexto de aplicarle masajes y una crema para aliviar el dolor. Fue en ese contexto que H.C.R., realizó tocamientos indebidos en las partes íntimas de la niña.