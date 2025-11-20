A catorce años de cárcel fue condenado un hombre por realizar tocamientos indebidos a su hijastra de 13 años, en la provincia de Sullana. El acusado se encuentra actualmente recluido en el establecimiento penitenciario de varones de la ciudad de Piura.

El segundo despacho de investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana logró que C. P. V. J. sea sentenciado a 14 años de pena efectiva como autor del delito de tocamientos indebidos o actos libidinosos en agravio de su hijastra, una menor de 13 años. Además del pago de S/. 1,000 de reparación civil.

El fiscal Juan Ander Alvites Llanos logró, en juicio oral, sustentar que la madrugada del 17 de enero, la menor agraviada se encontraba descansando en compañía de su hermana, y que su padrastro aprovechó para ingresar al dormitorio, y tocarle la nalga por encima de su ropa; además intentó bajarle el short por lo que la menor empezó a gritar llamando a su mamá, pero no le hizo caso.

Asimismo, el hermano de la víctima, quien duerme en la habitación contigua, se levantó y observó a su padrastro que estaba tocando a su hermana, en ese instante el acusado disimuló que buscaba a la mascota de la casa. Luego, esta situación fue comunicada a otro familiar que dio aviso a las autoridades para su intervención y captura.

El representante del Ministerio Público probó la responsabilidad penal del acusado con los medios probatorios como la entrevista única de la menor en Cámara Gesell (prueba anticipada), denuncia verbal, el acta policial; declaración de testigos; entre otros.