El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sechura, a cargo de la fiscal provincial Pamela Córdova, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra Yureymi Díaz (37 años) y Rolando Arirua (25 años), como coautores del delito de receptación agravada.

La condena fue lograda tras las pruebas presentadas por el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Jara Luna, quien acreditó que los investigados fueron intervenidos en flagrancia con partes de un trimóvil sustraído el 8 de febrero en la calle Buenos Aires, en Sechura.

Ante los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público, los imputados admitieron su responsabilidad y se acogieron a la figura legal de terminación anticipada, en el marco de un proceso inmediato.

La sentencia también dispone el pago solidario de 6 000 soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado, así como el cumplimiento de reglas de conducta. En caso de incumplimiento, se hará efectiva la pena en el establecimiento penitenciario de mujeres de Sullana y en el penal de varones de Piura, respectivamente.