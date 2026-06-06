La fiscal adjunta superior Janeth Tuesta Castro, de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Piura, obtuvo que se ratifique los 09 meses de prisión preventiva contra J. F. M. S. (19), como presunto autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

En esta segunda instancia, se valoró el resultado de la pericia balística que concluyó que el arma de fuego y las municiones incautadas durante su intervención estaban operativas; que el arma de fuego había sido utilizada para disparar recientemente.

Así como, la pericia de absorción atómica practicada al investigado la cual sale positivo para rastro de plomo, bario y antimonio, tres elementos característicos por un disparo con arma de fuego; confirmándose la medida coercitiva obtenida en primera instancia por la fiscal provincial Marisol Rodríguez Chero.

Cabe precisar que J.F.M.S también viene cumpliendo prisión preventiva en el caso del asesinato de una médica pediatra, investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.