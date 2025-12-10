La provincia de Sechura inició la construcción de la esperada carretera hacia la playa Chulliyache, una obra estratégica valorizada en 32.5 millones de dólares por parte del Fideicomiso Cluster Minero Bayóvar, así lo informó la alcaldesa Carmen Morales Loro, quien inspeccionó el inicio de los trabajos.

Se precisó que serán 5.5 kilómetros de una vía principal con base de más de un metro de espesor de piedra over que servirá de amortiguar filtraciones y napa freática que no afecten la losa de concreto optimizada que será construida para soportar incluso tránsito pesado.

“Esta obra promete cambiar el rostro vial, turístico y económico de la zona. Han sido varios meses de gestión y acuerdos con el gobierno regional y los integrantes del Fideicomiso y aunque con demora, los trabajos ya se iniciaron. Hay un plazo de ejecución de ocho meses”, dijo la autoridad edil.

La infraestructura cumplirá con las normas técnicas de 6.60 metros de ancho e incluirá bermas de seguridad, 13 alcantarillas, dos pórticos tanto de bienvenida como despedida. El acceso tendrá iluminación nocturna, además de palmeras de dos metros de alto a lo largo de la ruta, en ambos lados.