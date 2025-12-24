La Contraloría observó presuntas irregularidades en la obra de mejoramiento de transitabilidad en el asentamiento humano Aledaños Kurt Beer, en el distrito Veintiséis de Octubre que pone en riesgo su inversión, cuyo monto es de más de 12 millones de soles, luego que el 13 de noviembre de 2023 se reformuló el expediente técnico para su revisión y aprobación.

Según el reciente Informe de Hito de Control N° 050-2025-OCI, a través del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, detalló que los trabajos continúan ejecutándose a pesar de que el plazo contractual venció oficialmente el pasado 13 de noviembre de 2025. Esta situación pone en peligro la aplicación de penalidades y la finalidad pública de la inversión.

El informe sostuvo que el proyecto, valorizado en 12´260 714.87 soles a cargo del consorcio ejecutor Kurt Beer, ha experimentado múltiples modificaciones desde su inicio (año 2018).

Por esta obra se han emitido 11 valorizaciones que fueron aprobadas por la comuna solo en el mes de octubre de 2025 y se encuentra en pendiente de pago pese a estar retrasada en 2.40%. También se ha aprobado cinco ampliaciones de plazo que suman 130 días calendario, además de 35 días adicionales por retrasos justificados debido a colapsos en el sistema de desagüe y mayores metrados. Pese a estas facilidades, el consorcio ejecutor no logró concluir las labores a tiempo.

Mientras tanto, durante las inspecciones físicas realizadas los días 13 y 14 de noviembre del presente año, la Comisión de Control constató que el personal seguía realizando excavaciones, vaciado de concreto en veredas y trabajos de pintura en sardineles. El informe técnico revela que la obra principal presenta un atraso del 2,40%, mientras que la prestación adicional n.º 3 apenas registra un avance del 71,87%, evidenciando un retraso.

Por otra parte, la Contraloría detectó deficiencias constructivas como cortes inadecuados del pavimento, rampas con pendientes elevadas, pavimento con desgaste prematuro, presencia de fisuras en el pavimento, segregación en veredas y sardineles, nivelación y limpieza exterior de cajas de agua y desagüe.

Asimismo, el órgano de control denunció que existen acabados deficientes en sardineles y veredas, además de una inadecuada nivelación y limpieza de las cajas de agua y desagüe. Lo más alarmante es que, a pesar de estas deficiencias constructivas visibles, las partidas fueron consideradas como concluidas al 100% para su pago en la valorización de obra N° 11 correspondiente al mes de octubre.

El avance financiero del proyecto ya alcanza el 98,2%, con un devengado acumulado de más de S/ 11.5 millones. Sin embargo, el órgano de control advierte que la entidad no está cautelando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el riesgo de que se realicen pagos por una obra deficiente.