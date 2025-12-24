Más de 150 kilos de productos pirotécnicos fueron incautados durante un operativo realizado en el Complejo de Mercados durante un operativo realizado por la policía y fiscalía.

Conforme lo dispuesto por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, en prevención de comercialización de productos pirotécnicos, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura ejecutó acciones operativas preventivas en el Mercado de la ciudad.

La fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil con los fiscales adjuntos Raquel Chinchay y Manuel Mena, acompañada de personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y efectivos de la DIVINCRI, intervino puntos de venta ambulatoria dentro de dicho centro de abastos.

Como resultado de estas acciones, la autoridad competente incautó 150 kilos de productos pirotécnicos que eran distribuidos sin autorización, ni las medidas de seguridad correspondientes, representando un riesgo para comerciantes, compradores y transeúntes.

La Fiscalía de Prevención del Delito exhorta a la ciudadanía evitar adquirir productos pirotécnicos de procedencia informal y recuerda que su comercialización ilegal constituye un peligro latente, especialmente durante las festividades de fin de año.