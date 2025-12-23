Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito en coordinación con la municipalidad distrital de Veintiséis de Octubre verificaron las condiciones de seguridad en los Mercados Zonales de Santa Rosa y San Martín, ubicados en el distrito de Veintiséis de Octubre.

El fiscal provincial, Armando Ortiz Zapata, y el fiscal adjunto provincial, Aldo Salazar, realizaron un recorrido por las instalaciones de ambos mercados, acompañados por representantes de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, la gerencia de Seguridad Ciudadana, la Prefectura, así como un inspector de control municipal.

Durante el recorrido, se inspeccionaron aspectos fundamentales relacionados con la seguridad, tales como la liberación de las rutas o vías de evacuación y escape, la existencia y funcionamiento de extintores, y la presencia de señalización adecuada (anuncios o pegatinas de seguridad), entre otros elementos, con el fin de reducir los riesgos asociados a la posible comisión de delitos y garantizar la seguridad de los usuarios. En este proceso, se levantaron algunas observaciones.

Los representantes del Ministerio Público instaron a los comerciantes a cumplir con la normatividad vigente en cuanto a seguridad en edificaciones y a garantizar la sostenibilidad de las condiciones de seguridad, especialmente considerando la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Asimismo, se les solicitó subsanar las observaciones en el menor tiempo posible para salvaguardar la integridad de las personas que visitan estos establecimientos.