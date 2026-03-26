La Contraloría de la República advirtió que el comité evaluador del proceso CAS Transitorio de la Municipalidad Distrital de Castilla declaró ganadores a postulantes que no cumplían los requisitos del perfil y que no alcanzaron el puntaje mínimo en la evaluación técnica requerida en las bases.

Según el informe N° 005-2026-2-2407 se evidenció indicios de presuntas irregularidades en el Proceso CAS Transitorio N° 001-2025-MDC de la Municipalidad Distrital de Castilla, que habrían sido cometidas por el comité evaluador, el cual seleccionó a candidatos que no cumplían con los requisitos mínimos de formación académica o experiencia laboral.

El Comité Evaluador estuvo conformado por Nelly del Pilar Chapa Carreño (jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas), presidente del comité; así como los miembros Milagros Miroslava Zapata Ramos (jefa de la Oficina de Recursos Humanos) y Alex Santiago Suárez Martínez (jefe de la Oficina de Presupuesto). Dicho comité declaró como “aptos” y posteriormente como ganadores a nueve postulantes que no acreditaron cumplir con los requisitos mínimos exigidos en las bases del concurso.

Entre las deficiencias detectadas se encuentran la falta de acreditación de formación académica o grados requeridos, no contar con la experiencia laboral mínima (general o específica) exigida para el puesto, no presentar documentos indispensables como antecedentes judiciales y policiales, falta de habilitación profesional vigente.

Además, se detectó que 13 postulantes declarados ganadores no alcanzaron el puntaje mínimo aprobatorio de 25 puntos en el examen de conocimientos, aunque el Comité Evaluador les asignó puntajes de 25 o 26 para hacerlos pasar como “aptos”; pues tras la revisión, los auditores detectaron que en los exámenes reales sus notas verdaderas oscilaban entre 20 y 24 puntos.