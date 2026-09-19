Los contribuyentes que tributan en el distrito de Piura tienen la oportunidad de reducir significativamente el monto de sus deudas municipales mediante el Programa de Beneficios Tributarios y No Tributarios 2026 del Servicio de Administración Tributaria de Piura (SAT Piura), que contempla descuentos de hasta el 100 % en determinadas obligaciones.

El programa permite acceder a beneficios diferenciados según el tipo y antigüedad de la deuda, generando un importante ahorro para quienes decidan regularizar sus obligaciones tributarias dentro de las condiciones establecidas.

El gerente general del SAT Piura, Econ. Manuel Reyna Chávez, destacó que estos beneficios representan una oportunidad concreta para que los contribuyentes reduzcan sus deudas y puedan regularizar su situación.

“Hoy los contribuyentes tienen una oportunidad concreta para reducir el monto de sus deudas y generar un importante ahorro. Hay obligaciones que pueden acceder a descuentos de hasta el 100 %, por lo que invitamos a cada ciudadano a consultar su estado de cuenta, conocer el beneficio que le corresponde y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día. Agradecemos a los contribuyentes por la confianza que depositan en el SAT Piura y los invitamos a seguir cumpliendo sus obligaciones con nuestra ciudad”, señaló Reyna Chávez.

En cuanto a los arbitrios municipales, las deudas generadas entre 1992 y 2014 cuentan con una condonación del 100 % del monto insoluto. Asimismo, las obligaciones correspondientes a los periodos 2015-2020 y 2021-2025 tienen descuentos del 70 % y 50 %, respectivamente.

Respecto del relleno sanitario, cuyos principales deudores son las municipalidades de Castilla y Catacaos, los descuentos alcanzan el 100 %, 70 % y 50 %, de acuerdo con la antigüedad de la deuda. El beneficio también comprende las cuotas correspondientes a los meses de enero a mayo de 2026, conforme a las condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal N.° 0440-00-CMPP.

En cuanto a las obligaciones no tributarias, los contribuyentes pueden acceder a un descuento del 60 % en deudas provenientes de actas de control, multas administrativas, actas de verificación y convenios de fraccionamiento vencidos.

Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes deberán cumplir con las condiciones establecidas en la ordenanza, entre ellas desistirse de los procedimientos administrativos o judiciales que mantengan en trámite, encontrarse al día en el pago del primer y segundo trimestre del impuesto predial correspondiente al presente ejercicio y mantener actualizada su información personal, domicilio fiscal y casilla electrónica.

Los pagos y consultas pueden realizarse de manera presencial en el local principal del SAT Piura, ubicado en Jr. Cusco N.° 1051; en las ventanillas 12 y 13 del MAC del centro comercial Real Plaza; y en la Caja SATP de la Municipalidad Provincial de Piura. También pueden efectuarse de manera virtual a través de la página web institucional: www.satp.gob.pe.

El SAT Piura exhortó a los contribuyentes a consultar su estado de cuenta y verificar el beneficio que corresponde a cada obligación, considerando que el programa se encuentra próximo a concluir. De esta manera, podrán aprovechar las reducciones contempladas y regularizar sus obligaciones municipales bajo las condiciones establecidas.