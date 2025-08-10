La Municipalidad Provincial de Piura, a través de las Subgerencias de Fiscalización y Control Municipal y Serenazgo, durante un trabajo coordinado con la Fiscalía de Prevención del Delito, ejecutó un operativo para verificar si los restaurantes y cantinas contaban con la documentación municipal correspondiente y las medidas de seguridad para comensales y clientes.

Los fiscalizadores clausuraron una bodega por negarse al control municipal, según la Ordenanza Municipal 125-00-2013, Artículo 9 y 10 (Código 06-907).

Posteriormente, llegaron hasta la Zona Industrial, donde inspeccionaron el local Alcoholegio, donde se han instalado varios bares, decomisando bebidas alcohólicas, mesas, sillas, entre otros enseres, por no contar con la licencia de funcionamiento. Todo lo decomisado en presencia de la fiscal, fue trasladado al depósito de Fiscalización.

Este operativo tuvo como finalidad salvaguardar la seguridad ciudadana y que los locales puedan formalizarse. Esto ayudará a generar un dinamismo económico local.

El subgerente de Fiscalización, Danilo Gallo, exhortó nuevamente a los propietarios y emprendedores a mantenerse respetuosos de la normativa. “Es importante que realicen los trámites para solicitar las licencias de funcionamiento de sus negocios, así evitarán las sanciones”, finalizó.