Un accidente de tránsito en la antigua carretera Panamericana Norte, altura de la vía Bayóvar (provincia de Sechura) con Chiclayo, dejó a cuatro personas heridas, integrantes de una misma familia, siendo evacuadas de emergencia hasta el centro de salud.

Según los testigos, el conductor de la camioneta de placa de rodaje P1V136 se despistó de la vía dando varias vueltas de campana provocando fuertes heridas a los ocupantes quienes se encuentran internados y con reserva del caso.

Los heridos fueron identificados como José Panta Panta (40 años), Jacinta Panta de Panta (71) Mercedes Panta Panta (41) y Eber Panta. Este último fue rescatado y trasladado por personal especializado hacia el centro de salud más cercano.

Hasta el lugar llegaron los agentes de la comisaría de Bayóvar para iniciar con las investigaciones. La camioneta quedó completamente destruida producto del fuerte impacto, siendo trasladada hasta la dependencia policial para las diligencias necesarias.