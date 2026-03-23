El Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ha desplegado maquinaria pesada hacia los tramos afectados de la ruta PI-119, en la provincia de Ayabaca, con el objetivo de recuperar la transitabilidad y asegurar el desplazamiento oportuno de la población.

Esta vía cumple un rol fundamental al interconectar los sectores de Limón, Cucuyas, Anchalay, Oxahuay, Sicchez, Monterrico, Lindero y Santa Cruz La Cancha, facilitando la movilidad y el acceso a servicios básicos para los pobladores del Alto Piura.

Las intervenciones se ejecutan por disposición del gobernador regional, Luis Neyra León, en el marco de la atención a la emergencia provocada por las intensas lluvias, que han ocasionado daños en distintos puntos de esta zona de la región.

Desde el Gobierno Regional de Piura se mantiene una respuesta continua frente a la emergencia, priorizando la rehabilitación de las vías afectadas para garantizar la seguridad, conectividad y bienestar de la población.