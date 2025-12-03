La Contraloría advirtió presuntas deficiencias en la obra de “Creación del servicio de movilidad urbana” en el asentamiento humano Valle La Esperanza I y II Etapa, en el distrito de Castilla, que afectarían en la vida útil del proyecto.

El Informe Hito de Control N° 034-2025-OCI/2407-SCC, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Castilla, señala que la obra cuya inversión total asciende a S/ 4´703,284 y suscrito con la empresa Constructora San Jorge, se advirtió tres observaciones.

La Contraloría identificó que la empresa supervisora dio conformidad a dos valorizaciones (N° 3 y 4) correspondientes al mes de setiembre y octubre 2025, sin contar con los ensayos de calidad respecto del espesor de pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo a la normativa técnica aplicable, ya que este es fundamental para asegurar su resistencia y durabilidad. Sin embargo, el informe detalla que es un espesor insuficiente, lo que puede provocar fallas prematuras en los trabajos de las veredas que se ejecutan en este asentamiento, lo que afectaría la calidad y durabilidad del pavimento.

Además, la Supervisión no cauteló la correcta ejecución de la obra, lo que ha generado partidas con deficiencias constructivas que contravienen lo estipulado en el expediente técnico del proyecto, del adicional con deductivo vinculante N° 1 aprobado y normativa aplicable, pues la Comisión de Control durante su visita de inspección encontró paños de losa del dren pluvial que no cumplían con el espesor establecido en los planos, pese a que el expediente técnico del adicional establecía un espesor de 25 centímetros. En algunos tramos eran entre 22 y 24 centímetros.

En tanto, en el desmontaje y nivelación de cajas de desagüe, se detectó la presencia de tecnopor en las juntas de nivelación entre las cajas y la cota de vereda, además con signos de deterioro. Asimismo, se observó las rampas sin la instalación de las baldosas podotáctiles.

La Comisión de Control también observó rampas de accesibilidad que no cumplen con las características de diseño según normativa, además de no contar con aprobación de la entidad. También se detectó la existencia de rampas sin barandas y/o pasamanos metálicos, así como esquinas que carecen de rampas de accesibilidad hacia las veredas, sobre todo en la intersección entre la calle l Triunfo y Av. Santa Rosa. Además, entre la Av. María Auxiliadora y pasaje Santa Clara, jirón La Paz y calle El Triunfo, tampoco incluyen en la instalación de baranda metálica. También se detectó la inexistencia de rampa en la esquina de la Av. María Auxiliadora y pasaje Los Incas.

Desde la comuna informaron que respecto a las dos valorizaciones solicitarán al OCI que enumeren los ensayos de calidad que permitan verificar el espesor de una losa, “pues los únicos ensayos conocidos son ultrasónicos y extracción de diamantinas, los cuales no están considerados dentro de los gastos generales de la obra”.