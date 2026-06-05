Con el objetivo de combatir el hurto de energía y garantizar un servicio eléctrico seguro y de calidad para todos los usuarios, Enosa ejecutó un operativo nocturno de fiscalización en el sector del Boulevard Santa Isabel, en Piura, donde se detectaron diversas irregularidades en suministros eléctricos de establecimientos comerciales, acciones que son realizadas cumpliendo estrictamente con la Ley de Concesiones eléctricas y procedimientos regulados por el Osinergmin.

Durante la intervención, el personal técnico constató manipulaciones en los sistemas de medición en sus instalaciones eléctricas para que los medidores registraran un menor consumo de energía. Entre los casos identificados figura una reconocida cafetería ubicada en la avenida Country, donde se detectó una alteración que permitía reducir el consumo registrado. Asimismo, se encontraron situaciones similares en un restaurante y una heladería, ubicados en el Boulevard Santa Isabel, cuyos sistemas de medición también presentaban manipulaciones que impedían el registro real y oportuno del consumo de la energía facturada.

Tras la verificación de los hechos, las cuadrillas procedieron al retiro de las instalaciones irregulares, la normalización de los suministros y la elaboración de los informes técnicos correspondientes. Asimismo, los titulares de los servicios fueron notificados formalmente sobre las irregularidades detectadas y las consecuencias derivadas de estas prácticas.

Enosa recordó que la manipulación de medidores y las conexiones clandestinas constituyen infracciones que pueden dar lugar a acciones administrativas, civiles y penales, además de representar un grave riesgo para la seguridad de las personas debido a la posibilidad de electrocuciones, incendios e interrupciones del servicio eléctrico.