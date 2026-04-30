La Contraloría de la República advirtió que la Municipalidad Provincial de Sechura habría cancelado por trabajos no ejecutados o realizados solo parcialmente, y valorizados al 100% por la contratista y validados por la supervisión en el “Mejoramiento de los servicios funerarios y de sepultura en cementerio San Blas del centro poblado San Clemente”. La obra está valorizada en S/ 1’570,841.

De acuerdo con el informe N° 003-2026-OCI/3613-SVC, la comisión de control visitó la obra del cementerio San Blas, el 16 de abril del presente año, y detectó la valoración al 100% de trabajos no ejecutados o ejecutados solo parcialmente, lo que podría originar que la comuna de Sechura realice pagos indebidos al contratista, afectando el control del avance real y poniendo en riesgo los recursos económicos destinados al proyecto.

La Municipalidad Provincial de Sechura otorgó la buena pro al Consorcio Ejecutor SB y firmó el contrato de ejecución de obra N° 20-2025-MPS-GM-OGAF/OA el 16 de diciembre de 2025. Este contrato se estableció por un monto de S/ 1’570,841 y un plazo de ejecución de 120 días calendario.

Entre las irregularidades encontradas es que se valoraron como terminadas columnas que aún no habían sido vaciadas y que incluso tenían el encofrado incompleto, los muros de la caseta de bombeo y del tanque elevado no contaban con el tarrajeo (revoque) interior ni exterior. Asimismo, estaba pendiente la colocación de porcelanato en los baños y en el área de meditación.

Además, los tableros eléctricos en los servicios higiénicos de varones y mujeres y del área de meditación se encuentran a nivel de caja, carecían de interruptores y cableado. Tampoco se visualizaron interruptores ni tomacorrientes instalados, y el pozo a tierra no estaba conectado, no se encontró rastro de la instalación de inodoros, lavatorios ni urinarios en los servicios higiénicos.

La comisión de control también detectó que, de las 7 cajas de registro exigidas por el expediente técnico aprobado, se evidenciaron 4 cajas de registro instaladas alrededor de los servicios higiénicos.

“Se evidenció la existencia de valorizaciones adelantadas en lo que se refiere a varias partidas como concreto, columnetas, encofrado y desenfrocado de columnetas, tarrajeo en muros interiores y exteriores, piso porcelanato antideslizante, inodoro de losa, suministro e instalación caja registro prefabricada, siendo que las mismas aún se encuentran incompletas según la visita de inspección del 16 de abril del 2026, situación que queda plasmada en el acta de inspección N° 01-2026-CG/OC3613-SVC-CSBLAS", se lee en el informe de Contraloría.

Como consecuencia de estas valoraciones adelantadas, el informe señala que corresponde la aplicación de una penalidad al Consorcio Supervisor JJA de S/ 2,750, según lo estipulado en su contrato de consultoría.