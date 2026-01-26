La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer de Catacaos, bajo la dirección de la fiscal Claudia Natali Montero Soto, consiguió nueve meses de prisión preventiva contra P.A.C. Se le investiga como presunto autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de la menor de iniciales J.N.C.S. (13).

La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, tras la presentación de fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos del 17 de enero de 2026 en el caserío San Jacinto, La Legua.

De acuerdo con la investigación, el investigado abordó de forma sigilosa a la menor cuando ella regresaba a su casa, realizándole tocamientos indebidos e intentando besarla. El acto fue interrumpido por el tío abuelo de la víctima, quien increpó al sujeto y permitió que la adolescente escapara.

La Fiscalía sustentó su pedido con el acta de Entrevista Única (Prueba Anticipada), el certificado médico legal y testimonios que acreditan el estado de afectación de la menor. Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la defensa de la indemnidad sexual de los niños y adolescentes.