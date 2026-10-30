El fiscal provincial Hildegardo Navarro Mendoza, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, obtuvo se dicte 04 meses de prisión preventiva y se apruebe el Proceso Inmediato contra César A. Paz Z. (42) como autor del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de un efectivo policial.

Conforme a los actuados, el acusado habría embestido con su vehículo y arrastrado 05 metros por la pista al efectivo policial que intentó detener las maniobras temerarias que venía haciendo, el pasado 18 de octubre en la carretera al caserío Zapotal - Morropón, para luego descender y golpearlo a fin de evitar su intervención.

El representante del Ministerio Público sustentó su requerimiento en graves y fundados elementos de convicción como: las actas de intervención policial, de registro personal, de situación de vehículo menor, el certificado médico del agraviado que acredita los daños corporales que sufrió durante el evento.

Así como el dosaje etílico del investigado que arrojó 2.21 g/l, un reporte de investigaciones fiscales y antecedentes penales con los que cuenta, declaraciones testimoniales, entre otros.

César Paz será ingresado al penal de Piura, desde donde afrontará el proceso que se le sigue como presunto autor del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, por el que podría ser condenado a no menos de 08 años.