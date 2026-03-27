El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, a cargo del fiscal provincial Luis Tapia, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra E.S.M.P. (22 años), investigado por la presunta comisión del delito de extorsión, en la modalidad de requerimiento extorsivo, en agravio de una comerciante dedicada a la venta de repuestos.

La medida fue sustentada por la fiscal adjunta provincial Diana Ortiz Tito, quien presentó graves y fundados elementos de convicción, entre ellos el acta de denuncia verbal, registros de extracción de información de un equipo móvil, actas de intervención policial, registro personal e incautación del celular del investigado, que lo vincularían con el hecho delictivo.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 11 de marzo, cuando la víctima recibió mensajes extorsivos acompañados de fotografías del frontis de su negocio, así como imágenes y videos de armas de fuego, mediante los cuales se le exigía el pago de dinero a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y su establecimiento comercial.

Tras la denuncia presentada en la comisaría de Tamarindo, personal policial logró intervenir al investigado luego de ser identificado en imágenes de cámaras de seguridad cercanas al local, donde se le observa junto a otras tres personas, una de las cuales habría captado la fotografía enviada a la agraviada.

El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal correspondiente.