La fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Piura, provincial Sara Yarlequé consiguió nueve meses de prisión preventiva contra M.A.T.L. (27), investigado como presunto autor del delito de robo agravado consumado, en agravio de J.P.M.S.

Tras sustentar los hechos que vinculan al investigado con el delito, como el acta de intervención policial, el certificado médico legal, declaraciones testimoniales, el certificado judicial de antecedentes penales, entre otros, permitieron al órgano jurisdiccional dictar la medida coercitiva solicitada.

Cabe señalar que, los hechos materia de investigación sucedieron el pasado 29 de enero en la Urb. Santa Ana de Piura cuando la víctima fue atacada en el interior de su domicilio, al intentar impedir el robo de su camioneta, recibiendo varios disparos presuntamente por parte del imputado.

Tras el ataque, el agraviado fue auxiliado por vecinos del sector y trasladado a un centro de salud, donde permanece en proceso de recuperación.