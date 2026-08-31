Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita obtuvo 9 meses de prisión preventiva contra los hermanos Yexon A. y Junior A. P.F., como presuntos autores del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones; y contra Iván A. P. M. y Randy G. Z. F., como presuntos autores de los delitos de fabricación, comercialización, uso o porte de armas y falsedad genérica.

El fiscal provincial Rubén Jorge Ordemar Heredia presentó graves y fundados elementos de convicción, entre ellos las actas de intervención policial, registro domiciliario e incautación de especies, inspección técnico-policial y perennización de las prendas de vestir rotas de un efectivo policial.

Asimismo, sustentó la medida con el certificado médico legal que acredita la violencia ejercida contra el efectivo, la constancia de registro negativo de licencia de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuego, el informe pericial de balística forense y las declaraciones de los policías intervinientes, entre otros elementos.

Conforme a los actuados, el pasado 4 de agosto, durante un operativo realizado en inmediaciones del A.H. Ramiro Prialé, los hermanos Panta F. intentaron huir al advertir la presencia policial y habrían forcejeado con un efectivo, ocasionando su caída. Posteriormente, ingresaron a un inmueble, donde fueron perseguidos y finalmente reducidos. En el lugar se encontró una cacerina de color negro abastecida con cuatro cartuchos calibre 9 mm sin percutir, y fueron intervenidos Iván y Randy.

Durante las diligencias, uno de los intervenidos se identificó inicialmente con otro nombre; sin embargo, la identificación biométrica papilar permitió establecer su verdadera identidad, hecho que sustentó la imputación por falsedad genérica.

La medida de prisión preventiva permitirá asegurar la sujeción de los investigados al proceso, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a ley.