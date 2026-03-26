La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura informó que cuenta con el abastecimiento necesario de medicamentos para el tratamiento de la leptospirosis, en respuesta a la alerta sanitaria generada por el incremento de casos en la región.
Entre los fármacos disponibles se incluyen antibióticos como amoxicilina, doxiciclina, ciprofloxacino, eritromicina, ampicilina y ceftriaxona, lo que permite brindar una atención oportuna y eficaz en todos los establecimientos de salud. Esta disponibilidad fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario, con especial énfasis en las zonas más afectadas.VER MÁS: Piura reportó 860 casos de tuberculosis
En ese contexto, también se viene intensificando la vigilancia epidemiológica y la distribución estratégica de estos medicamentos, como parte de un trabajo articulado orientado a proteger la salud de la población.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas sospechosos, así como a reforzar las medidas de prevención, especialmente en escenarios de lluvias e inundaciones, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad.