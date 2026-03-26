La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura informó que cuenta con el abastecimiento necesario de medicamentos para el tratamiento de la leptospirosis, en respuesta a la alerta sanitaria generada por el incremento de casos en la región.

Entre los fármacos disponibles se incluyen antibióticos como amoxicilina, doxiciclina, ciprofloxacino, eritromicina, ampicilina y ceftriaxona, lo que permite brindar una atención oportuna y eficaz en todos los establecimientos de salud. Esta disponibilidad fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario, con especial énfasis en las zonas más afectadas.

En ese contexto, también se viene intensificando la vigilancia epidemiológica y la distribución estratégica de estos medicamentos, como parte de un trabajo articulado orientado a proteger la salud de la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas sospechosos, así como a reforzar las medidas de prevención, especialmente en escenarios de lluvias e inundaciones, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad.