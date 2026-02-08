Una adolescente de 13 años y un niño de 8 años murieron calcinados dentro de su vivienda tras un voraz incendio ocurrido en la provincia de Paita. El padre de las víctimas también resultó herido.

Un incendio de gran magnitud ocurrido la madrugada de hoy domingo en el asentamiento humano Jesús de Nazaret, en la provincia de Paita provocó que tres viviendas sean consumidas por el fuego, pero dos de los menores que se encontraban descansado no pudieron salir y fallecieron calcinados.

Según testigos, el padre de los menores, quien intentó auxiliar a sus hijos también resultó con serias quemaduras en el cuerpo, siendo evacuado de emergencia hasta el hospital Las mercedes de Paita.

Pese a los esfuerzos de las personas, no pudieron rescatar el cuerpo de las víctimas y fuego afectó a tres viviendas de la manzana B lote 28, 29 y 30 del A.H Jesús de Nazaret.