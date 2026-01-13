La Contraloría informó una posible consecuencia adversa de más de dos millones de soles en el expediente técnico del saldo de obra del hospital de Huancabamba. Más de un millón de soles es por posibles inconsistencias entre el precio unitario del recurso de partida para la instalación del grupo electrógeno y más de S/ 1.4 millones en otra partida.

El Informe de Hito de Control N° 17562-2025-CG/GRPI-SCC señala que se detectó un presunto perjuicio económico debido a los costos de insumos de los subpresupuestos del informe final, que no contiene el sustento de las indagaciones de mercado, exigidas en los términos de referencia establecidos en el quinto entregable del expediente técnico del saldo de obra de “Mejoramiento del establecimiento de salud Jesús Guerrero Cruz Nivel II de Huancabamba”.

Tras la revisión a la lista de insumos y las cotizaciones presentadas por el consorcio consultor Salud Huancabamba, la comisión de control evidenció que materiales y equipos no cuentan con cotizaciones, mientras que otras corresponden a proyectos de las regiones como Lambayeque, Lima y Piura (del hospital de Ayabaca).

También detectaron inconsistencias en el precio unitario del recurso de la partida de instalación del grupo electrógeno, en el que los precios cotizados en el estudio de mercado generan el riesgo de sobrestimación del presupuesto de obra y posible consecuencia adversa de S/ 1´034,404, pues el costo recalculado por la Comisión de Control por el equipo sería de S/ 283,333 ($ 77 118.64 según el proveedor Electro Huarcaya), encontrando una gran diferencia, lo que afectaría el equilibrio económico y financiero de la obra.

De otro lado, los auditores detectaron partidas sin sustento en la determinación del análisis de precios unitarios y deficiencia en el cálculo del costo unitario de la partida “Cubierta de manto asfáltico con acabado de gravilla” del informe final.

El documento precisa que en el subcomponente “Construcciones provisionales” resulta un costo directo de S/ 110,163, sin embargo, el contratista no sustentó la cantidad de metrados de esta partida. Mientras que, en la cubierta de manto asfáltico con acabado de gravilla resulta con precio de metro cuadrado S/ 599, pero la Contraloría advirtió una sobrevaloración de S/ 1´469,175.

Ante esta situación, desde el gobierno regional informaron que el proyecto se encuentra reiniciado y en ejecución, habiéndose culminado el quinto entregable correspondiente al informe final del expediente técnico del saldo de obra, “el cual ya fue revisado y aprobado por la supervisión, conforme a los procedimientos establecidos.

“Se ha notificado oportunamente al consultor responsable, con sede en Lima, para que proceda al ingreso del expediente técnico completo. El consultor ha comunicado formalmente que durante la presente semana estará remitiendo la documentación completa a Piura, lo que permitirá continuar con el trámite correspondiente”, indicaron.