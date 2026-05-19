Los miembros del colectivo Catacaos informaron que el proyecto de agua y alcantarillado en el distrito, a cargo de la empresa BPO, culminará en enero de 2027, ya que han solicitado un adicional y la ampliación de plazo para el cambio de estructuras en la cámara de bombeo.

El ingeniero Gerardo Valverde explicó que esta situación afecta a los vecinos, sobre todo por los colapsos del sistema de alcantarillado que se registra en varias calles del distrito.

“Lo que nos comenta es que han enviado recién hace dos semanas el expediente para pedir un adicional para la construcción de las cámaras de bombeo, que son cuatro. Ese es el motivo del retraso, y eso también va a meritar una ampliación de plazo. Posiblemente hasta enero de 2027”, indicó Valverde.

Finalmente, indicó que este proyecto estaba programado para su culminación en junio de 2026, sin embargo, ahora este finalizaría en el 2027, exigiendo se aceleren los trabajos ante la problemática de los colapsos en el sistema de alcantarillado.