Ante los constantes colapsos de desagües, la EPS Grau inició el mantenimiento de redes de alcantarillado con máquinas de balde en Catacaos; acciones que permitirán mejorar la evacuación de aguas servidas para reducir la incidencia de atoros, afloramientos u otras problemáticas.

La EPS Grau indicó que estas medidas forman parte de las acciones de contingencia coordinadas con apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) -a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)-, y el consorcio BPO, a cargo de la ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado en la Heroica Villa.

“Estamos interviniendo en varios frente a raíz de las recientes emanaciones de aguas servidas en puntos críticos del distrito. Además de las máquinas de balde, que inician operaciones mañana miércoles, desde ayer lunes estamos trabajando con el equipo hidrojet en diferentes zonas como el jirón Sechura, la avenida Cayetano Heredia, entre otras”, afirmó la Subgerencia Zonal Piura.

La EPS Grau agregó que, en simultáneo con estos trabajos correctivos y de mitigación con máquina de baldes, hidrojet y personal técnico, ayer martes se realizó una inspección detallada del estado y funcionamiento del alcantarillado en Catacaos.

Para estas labores de verificación, se cuenta con la participación del consorcio BPO, la Oficina de Administración de la EPS Grau-localidad Catacaos, la Subgerencia de Obras y Supervisión (adscrita a la Gerencia de Ingeniería), la Subgerencia Zonal Piura y representantes del PNSU.

Dato: La obra actualmente en ejecución en Catacaos se denomina “Rehabilitación red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectores del distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura - sistema de agua potable y alcantarillado”, con CUI N° 2536439; y un presupuesto de más de 200 millones de soles.